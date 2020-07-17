Суд выселяет штрафстоянку с участка в центре Челябинска

Суд потребовал, чтобы оператор штрафстоянки освободил земельный участок в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, арбитражный суд региона 16 июля удовлетворил требования надзорного ведомства об истребовании из чужого незаконного владения ООО «Лидер Плюс» земельного участка и освобождении его от имеющихся объектов.

Прокурорскими проверками установлено, что фирма неправомерно заняла земельный участок, расположенный в Челябинске по улице Энгельса, вблизи дома №3. На нем была организована специализированная автостоянка для задержанных автомобилей. Земельный участок огорожен забором, на нем расположены три некапитальных строения, в том числе посты охраны.

При этом какие-либо документы на землю у оператора штрафстоянки отсутствуют, в установленном порядке земельный участок муниципалитетом ему не предоставлялся.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

При вступлении судебного акта в законную силу прокурор будет добиваться его фактического исполнения и освобождения самовольно занятого земельного участка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.07.20

Самые крутые слухи недели: мумия возвращается. / «Имбирное дело»: представителям «Монетки» придется отвечать за сомнительную скидку. / На Южном Урале сразу после очередного ослабления ограничений выявляемость коронавируса пошла в рост. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»