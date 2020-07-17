Новая напасть: южноуральские водоемы атакуют опасные цианобактерии

Вода в челябинском озере Смолино окрасилась в ярко-бирюзовый цвет. Горожанам это не понравилось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вода подобного цвета обычно встречается у курортных побережий теплых морей. В наших широтах это – исключение. Поэтому челябинцы решили, что в озеро в очередной раз кто-то что-то тайно слил.

Однако в министерстве экологии Челябинской области все объяснили природным фактором –цветением сине-зеленых водорослей. По словам чиновников, жара активизировала процесс, но через несколько дней это пройдет.

Напомним, сине-зеленые водоросли – это цианобактерии, осуществляющие оксигенный фотосинтез. Аномально высокие температуры вызывают активное размножение этих бактерий, что сулит массу неприятностей и людям, и животным.

Во-первых, во время массового цветения солнечные лучи не попадают вглубь водоема, поэтому растения на дне не вступают в фотосинтез, что ведет к дефициту кислорода и массовому мору рыбы.

Во-вторых, цианобактерии выделяют токсины (часто они придают воде нехарактерные запахи – например, земли), из-за которых водоем становится непригодным ни для питья, ни для купания. Человек, решивший охладится в подобной воде, рискует получить сильное раздражение слизистых, глаз и кожи. Это особенно опасно для аллергиков, детей, а также страдающих заболеваниями нервной, дыхательной и выделительной систем.

Если хлебнуть обильно цветущей воды, то можно получить сильное отравление и даже умереть. Поэтому во время активной фазы цветения цианобактерий к зараженным водоемам нельзя подпускать животных.

Специалисты считают, что цветущую воду нельзя использовать даже для технических нужд и полива. Кипячение не делает такую воду безопасной.

Кстати, размножению сине-зеленых водорослей способствует химическое загрязнение водоема, особенно, фосфатами, которых достаточно много в бытовой химии.

Так что, горожане, возможно, не так уж и не правы: в озеро, действительно, могут что-то сливать. Например, плохо очищенные канализационные стоки.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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