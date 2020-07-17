В Челябинской области горит Ильменский заповедник

Южноуральцы заметили лесные пожары рядом с озером Тургояк и в Ильменском заповеднике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорания обнаружили утром пятницы, 17 июля.

По информации главного управления лесами Челябинской области, площадь пожара у районе Тругояка составила 1,2 гектара. В Ильменском заповеднике горит около 3 гектаров леса.

В министерстве экологии региона признали, что возгорания близ озера Тургояк и в Ильменском заповеднике периодически фиксируются, но оперативно тушатся. Причиной пожаров специалисты склонны считать человеческий фактор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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