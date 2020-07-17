В Миассе с детского сада требуют 100 тысяч рублей за сломанную ключицу ребенка

В Миассе прокуратура потребовала взыскать моральный вред с детского сада за травму воспитанника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса провело проверку по факту травмы ребенка, полученной им во время пребывания в дошкольной образовательной организации.

Установлено, что в мае этого года из-за ненадлежащего контроля воспитателя детского сада за детьми, шестилетний ребенок упал во время игры на детской площадке, ударился о деревянный край песочницы и сломал ключицу. Из-за травмы воспитанник долгое время не мог вести активный образ жизни.

Руководитель учреждения не приняла мер к компенсации морального вреда в добровольном порядке. В связи с этим прокурор города направил в Миасский городской суд исковое заявление о взыскании с дошкольной образовательной организации компенсации морального вреда, причиненного повреждением здоровья, в размере 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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