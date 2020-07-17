Большинство челябинцев готовы покинуть город навсегда. Причины – экология и отсутствие перспектив

Больше половины жителей Челябинска готовы навсегда уехать из города из-за экологической обстановки и отсутствия перспектив для роста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании «Авито», эксперты Kelly Services и «Авито Работа» опросили более 38 тысяч россиян о том, что они думают о переезде ради работы.

В опросе приняли участие работники и соискатели из восьми федеральных округов России, большинство (60%) – жители городов-миллионников и крупных региональных центров: Барнаул, Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Владивосток, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Самара, Тольятти, Тюмень, Ульяновск, Уфа и Челябинск.

Почти все опрошенные челябинцы (91%) готовы переехать ради высокооплачиваемой работы. Из них 59% согласны уехать навсегда, 16% – на полгода и ещё 9% – на срок от 6 месяцев до года.

При этом в целом по России только 80% жителей готовы сменить место жительства ради высокооплачиваемой или перспективной работы. Почти половина (48%) согласных на переезд готовы уехать навсегда. Другая половина респондентов предпочла бы проработать на новом месте до 1 года (30%) или от 1 до 3 лет (11%). Еще 6% готовы переехать на срок от 3 до 10 лет.

Почти половина челябинцев готовы уехать на юг России (44%). Примерно треть предпочитают Челябинску другую страну (31%), переехать куда угодно при первой возможности готовы чуть меньше респондентов (28%). Другими популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург или другой город-миллионник (22%), соседняя область или регион (21%), ближайший крупный город или столица региона/края (19%), а также другой город в рамках региона проживания (17%). К переезду на другой континент готовы меньше всего респондентов (11%).

В целом по стране наиболее популярными направлениями стали юг России (34%), переезд в другую страну (32%), а также переезд в Москву, Санкт-Петербург или другой город-миллионник (28%). Как показал опрос, для многих людей, готовых поменять место жительства, совершенно не важен регион переезда – около четверти (26%) респондентов готовы переехать куда угодно при первой возможности. Другими популярными направлениями стали ближайший крупный город или столица региона/края (23%), соседняя область или регион (20%) и другой город в рамках региона проживания (19%). Меньше всего желающих переехать на другой континент (14%).

Основные причины переезда для челябинцев – лучшие финансовые условия и высокая зарплата (91%), более комфортные условия жизни (53%), а также возможность карьерного роста (44%). Среди других важных факторов респонденты отмечали наличие гибкого графика или баланса между работой и личной жизнью (36%), интересный проект и задачи (22%) и высокую цель работы (9%). Меньше всего для респондентов важны репутация или бренд компании (7%).

Основными причинами переезда для россиян тоже являются лучшие финансовые условия и высокая зарплата (91%), карьерные перспективы (48%) и более комфортные условия жизни (44%). Также имеет значение баланс между работой и личной жизнью (34%), возможность работы с интересными проектами и задачами (25%), высокая цель (развитие региона, отрасли и работа с социальными инициативами), а также репутация и бренд компании работодателя (7%).

Важнейшим фактором для переезда молодых специалистов являются зарплата, карьерный рост, более комфортные условия жизни и баланс между работой и личной жизнью. Для большинства топ-менеджеров наиболее важными критериями также являются зарплата и карьерный рост, но на третье по степени важности место выходит возможность работы с интересными проектами и задачами. Руководители среднего звена и специалисты, помимо оклада и возможности карьерного роста, ценят более комфортные условия жизни.

Челябинцы также придают значение климатическим условиям или экологической обстановке (58%), относительно низкой стоимости проживания в целевом регионе (37%), а также наличию хорошей инфраструктуры (32%).

В целом по стране среди дополнительных факторов, которые привлекают работников, относительно низкая стоимость проживания (41%), благоприятный климат и экология (40%) и наличие удобной инфраструктуры (31%). Также важна хорошая экономическая, социальная и политическая обстановка (15%), социальное окружение (12%), транспортная инфраструктура (10%), а также богатое историческое и культурное наследие (4%).

Почти половина (43%) сказали, что у них уже есть опыт переезда ради работы. Большинство менявших место проживания оценили опыт переезда как положительный (70%). Еще 24% относятся к факту переезда нейтрально и лишь 7% признались, что опыт переезда был негативным.

Чаще всего местом релокации были Москва, Санкт-Петербург или город-миллионник (37%), другой город в рамках региона проживания (26%), соседняя область или регион (25%). Реже россияне переезжали в ближайший крупный город – столицу региона или края (19%), город с благоприятным климатом на юге России (15%), в другую страну (12%) или на другой континент (3%).

Участники исследования также определили топ городов по привлекательности «карьерного переезда». Самым предпочтительным вариантом релокации среди работников, согласных на переезд, стали: Москва (этот вариант указали 52% респондентов), Санкт-Петербург (40%), Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Нижний Новгород, Сочи, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тюмень, Самара и Волгоград.

В рейтинг мест с благоприятными климатическими условиями вошли Сочи и Краснодар, Крым и юг России, Анапа, Ростов-на-Дону, Адлер, Севастополь и Новороссийск.

Челябинцы чаще всего меняют место жительства из-за плохого климата и экологии (63%), нехватки вакансий и отсутствия перспектив карьерного роста (52%) и отсутствия баланса между личной жизнью и работой (31%). Другими важными причинами для смены места жительства являются экономическая, социальная или политическая обстановка в месте проживания (19%), отсутствие поддержки регионального правительства (19%), относительно высокая стоимость жизни (18%), плохая инфраструктура (13%), плохая транспортная доступность (13%) и социальное окружение (12%). Из-за скудного исторического и культурного наследия региона готовы уехать меньше всего респондентов (4%).

Россияне меняют место жительства из-за недостатка вакансий и возможностей карьерного роста (53%) и высокой стоимости жизни (33%). Также на желание переехать влияют отсутствие баланса между работой и личной жизнью (32%), плохой климат и экология (26%), проблемы с транспортной доступностью (22%), отсутствие поддержки регионального правительства (20%), плохая экономическая, социальная или политическая обстановка в месте проживания (17%), а также плохое социальное окружение (10%). Еще 4% хотят уехать из-за скудного исторического и культурного наследия региона (4%).

При этом россияне стали чаще сообщать потенциальным работодателям, что готовы к переезду (+1,2%), по сравнению со II кварталом прошлого года. Наибольший рост доли таких резюме был отмечен в Барнауле (+4%), Санкт-Петербурге (+3%) и Воронеже (+2%). А в Ижевске и Тюмени их доля, наоборот, снизилась (-0,6% и -1% соответственно).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.07.20

В Миассе с детского сада требуют 100 тысяч рублей за сломанную ключицу ребенка. / В Челябинской области горит Ильменский заповедник. / Новая напасть: южноуральские водоемы атакуют опасные цианобактерии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»