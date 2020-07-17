ММК продолжает создавать единое информационное пространство

ММК продолжает интегрировать организации Группы в единое информационное пространство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», опытно-промышленную эксплуатацию корпоративной информационной системы (КИС) на базе Oracle e-Business Suite v.12 (OeBS) начало машиностроительное подразделение Группы ММК – ООО «Механоремонтный комплекс» (ООО «МРК»).

Переход ООО «МРК» к использованию данной КИС осуществлен в рамках программы тиражирования единой КИС на базе Oracle, вслед за вводом ее в эксплуатацию в ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (ООО «ММК-ЛМЗ»).

ООО «Механоремонтный комплекс» – крупнейшее дочернее предприятие ПАО «ММК», одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли, основной производитель технологического оборудования и металлоконструкций, оснащенный всем необходимым оборудованием для реализации технологических задач любой сложности. Основное направление деятельности Механоремонтного комплекса – производство сменного оборудования и запасных частей для металлургической и горно-обогатительной отраслей. ООО «МРК» является одним из лидеров РФ по поставке технологической посуды и нестандартного оборудования для предприятий цветной и черной металлургии, горнодобывающей промышленности.

Перед проектной группой стояла задача тиражировать процессы Группы ММК на одно из крупнейших дочерних обществ, и команда с ней успешно справилась. 95% бизнес-процессов, используемых и автоматизированных в Механоремонтном комплексе – типовые. Остальные учитывают специфику предприятия.

Интеграция каждого общества Группы ММК в единое информационное пространство сопровождается покорением новых, ранее не открытых рубежей. Так, при запуске в ООО «ММК-ЛМЗ» был успешно освоен запуск КИС в промышленную эксплуатацию в полностью удаленном режиме.

Автоматизация планирования и учета производственного процесса была реализована с использованием стандартных модулей Oracle e-Business Suite R12 для Дискретного производства: WIP, IPAC и BOM.

В процессе подготовки к опытно-промышленной эксплуатации проведена значительная работа по разработке нормативно-справочной информации позиций готовой продукции и формированию ресурсных спецификаций в системе Oracle. Благодаря скоординированной работе функциональных служб предприятия и проектной команды данная задача решена в короткие сроки.

«Внедрение системы проходило в режиме удаленной работы в период действия ограничений, связанных с COVID-19, – рассказал руководитель проекта Oracle Михаил Мишин. – Перед проектной командой встала задача проводить дистанционное обучение более 450 конечных пользователей. Для этого использовались видео-инструкции и онлайн-семинары. Были разработаны индивидуальные планы практических занятий для каждого конечного пользователя с ежедневным контролем их выполнения. Всего проведено более четырех тысяч обучающих сессий и выполнено свыше 70 тысяч практических заданий по работе в Единой КИС. Благодаря такой подготовительной работе сотрудники Механоремонтного комплекса смогут использовать все возможности системы с первых дней опытно-промышленной эксплуатации».

«С внедрением масштабной ERP-системы машиностроительный комплекс ММК получил мощный инструмент для повышения эффективности своей деятельности за счет использования лучших мировых практик при автоматизации бизнес-процессов», – отмечает директор по экономике Магнитогорского металлургического комбината Андрей Еремин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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