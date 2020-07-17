Кусок штукатурки едва не убил жительницу южноуральского поселка

Жительница миасского поселка чудом спаслась от куска штукатурки, рухнувшего с потолка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одной из квартир дома по адресу Городок, 9 в поселке Нижний Атлян, расположенный на территории Миасса.

Массивный кусок штукатурки обрушился на пол на кухне жилого помещения. «8 июля я готовила здесь, пожарила, пообедала, подошла к окошку, читаю молитву. Видимо бог меня спас сижу, как долбанулось, я в стопор встала. Пыль как в шахте. Если бы я на другом месте сидела, меня убило бы», – цитирует «Первый областной» собственницу квартиры.

Женщина купила квартиру в 2008 году. Уже тогда дом находился в далеко не лучшем состоянии: канализация была прямо под полом. В 2016 году здание признали аварийным. Но расселение его запланировано лишь на 2024 год.

В мэрии Миасса заявили, что официальных обращений от жителей этого дома после обрушения не было. Нет информации о происшествии и в городском управлении по делам гражданской обороны и ЧС. В ближайшее время в дом должен направиться представитель администрации Миасса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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