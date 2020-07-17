Неизвестные сообщили о минировании аэропорта «Челябинск»

Пассажиров и сотрудников аэропорта «Челябинск» эвакуировали из здания.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», эвакуация началась днем пятницы, 17 июля. Несколько сотен человек вывели из здания аэропорта, дорогу к нему перегородили.
Как объяснили в пресс-службе Челябинского авиапредприятия, компания получила сообщение о минировании самого аэропорта и всех самолетов. Прибывших на регистрацию на рейс и персонал эвакуировали. На место вызвали экстренные службы.
Впрочем, тревога оказалась ложной. Согласно онлайн-табло, сейчас идет посадка на самолет до Москвы. Остальные рейсы также вылетят по расписанию.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 17.07.20
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