Салют без зрителей и концерт в записи. Южноуральцы обойдутся без широкого празднования Дня металлурга

Из-за ковидных ограничений в Челябинской области не будут проводить массового празднования Дня металлурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», День металлурга, отмечаемый в третье воскресенье июля, традиционно считается одним из важнейших профессиональных праздников Южного Урала, что не удивительно: металлургия остается ведущей отраслью экономики региона.

Однако в нынешнем году из-за введенного губернатором Алексеем Текслером празднование Дня металлурга пройдет без масштабных торжеств.

В Магнитогорске, где этот праздник объединяют с Днем города, об отказе от массовых мероприятий и масштабных концертов объявили еще три недели назад. Власти города и руководство ММК решили ограничиться серией онлайн-мероприятий. Финальным аккордом станет трансляция записи концерта по ТВ-ИН.

В Челябинске также отказались от масштабного празднования. Но кое-что предприятия отрасли решили провести. Хотя также предпочли сделать это в онлайн-формате.

Так, на Челябинском металлургическом комбинате пройдут поздравления и награждения работников предприятия. Для этого подготовлен специальный график.

На Челябинском цинковом заводе решили отпраздновать День металлурга пораньше, без особого ажиотажа открыв новый музей предприятия. Основные же торжества перенесли пока на август.

Сотрудников завода «Трубодеталь» ждет телемост, в ходе которого особо отличившихся работников наградят металлургическим «Оскаром».

А вот некоторые жители Ленинского района даже смогут увидеть салют. Сегодня, 17 июля, руководство Челябинского трубопрокатного завода организует фейерверк над озером Смолино. Правда, из-за сохраняющихся ограничений зрителей на него не пригласят. Зато залпы салюта можно будет увидеть жителям окрестных домов.

Кроме того, также будут награждены лучшие сотрудники ЧТПЗ и подведены итоги конкурса «Лучшая трудовая династия».

Челябинск, Виктор Елисеев

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