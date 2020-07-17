Челябинских водителей предупредили о проблемах в центре города

Челябинских водителей предупредили о проблемах с движением в центре города.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, с 19 по 22 июля планируется ремонт трамвайного переезда на перекрестке улиц Труда и Красной. В связи с этим движение на данном участке будет затруднено.
Непосредственно работы по укладке покрытия межрельсового пространства и примыкающих автодорог обещают проводить с 0 до 5 часов утра.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 17.07.20
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