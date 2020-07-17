Полиция поймала банду мошенников, опустошавших банковские карты южноуральцев

В Свердловской области задержаны подозреваемые в совершении более 100 эпизодов мошеннических действий в отношении жителей соседнего региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» в Магнитогорске обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что с ее банковской карты неизвестные списали более 16 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела по расследованию преступлений с применением IT-технологий управления уголовного розыска ГУ МВД области и магнитогорской полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали в Свердловской области задержали троих местных жителей 29, 28 и 24 лет.

Задержанные пояснили, что в одном из мессенджеров приобрели реквизиты банковской карты. Данные карты они вводили в интернет-магазинах, заказывая себе товары и услуги за счет ее владелицы. В ходе обысков изъяты множество сим-карт, банковских карт, сотовые телефоны, компьютеры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция данной части статьи − лишение свободы на срок до шести лет.

«Сотрудниками полиции задокументирована причастность задержанных к совершению более 100 аналогичных противоправных деяний, ущерб по которым устанавливается, – уточнили в силовом ведомстве. – Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другим − подписка о невыезде и надлежащем поведении».

Проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание лица, указавшего реквизиты банковских карт потерпевших.

Челябинск, Виктор Елисеев

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