Число зараженных COVID-19 на Южном Урале превысило 10 тысяч, смертность инфицированных растет

Число зараженных COVID-19 в Челябинской области превысило 10 тысяч: растут и ежесуточная выявляемость, и смертность.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, в течение 17 июля подтверждены 148 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число зараженных с начала пандемии составило 10 тысяч 79.

В течение суток скончались 5 инфицированных. Непосредственно от от COVID-19 умерла 61-летняя женщина.

Причиной смерти 52-летнего мужчины стал подострый гломерулонефрит, уремический отек легких, 62-летней женщины – сахарный диабет с поражением почек и вторичная гипертензия, 75-летний южноуралец умер от стенозирующего атеросклероза коронарных артерий, сосудов головного мозга, почечных артерий, 77-летний – от сахарного диабета с множественными осложнениями и гипертонической болезни.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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