ФАС заинтересовали чрезмерно высокие цены Челябинского аэропорта на услуги телетрапов

Антимонопольщики возбудили дело по признакам монопольно высокой стоимости услуг телетрапов АО «Челябинское авиапредприятие».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, установлено, что стоимость услуги по предоставлению телескопического трапа в аэропорту «Челябинск» является самой высокой из выявленных цен в других аэропортах России.

Так, если тариф для авиаперевозчиков за использование телетрапа в Челябинске составляет 23 тысячи рублей за час, в других аэропортах – в диапазоне от 2 тысяч 153 до 16 тысяч 700 рублей за час.

Для оказания услуг по предоставлению телескопического трапа АО «Челябинское авиапредприятие» закупило 4 устройства CIMC-Tianda общей стоимостью 242,4 миллиона рублей. Стоимость одного телетрапа составляет 60,6 миллиона рублей.

Производителем приобретенной продукции является компания Shenzhen CIMC-TianDa Airport Support Ltd (Китай). При этом АО «Челябинское авиапредприятие» приобрело устройства не у производителя, а у посредника. В результате их стоимость почти в два раза выше цены производителя.

Также установлено, что телетрапы CIMC-Tianda применяются в аэропортах Симферополя и Саратова, где тариф составляет 5 тысяч 800 рублей и 16 тысяч 700 рублей в час.

Но мало того, что Челябинское авиапредприятие купило телетрапы вдвое дороже, чем было возможно. Компания еще решила побыстрее «отбить» свои затраты, подозревают антимонопольщики. «Челябинское УФАС России полагает, что хозяйствующий субъект при амортизации телескопических трапов необоснованно уменьшил срок их полезного использования, что привело к завышению расходов на амортизацию имущества в тарифе и, соответственно, к установлению высокой стоимости на услуги по предоставлению телескопического трапа», – рассказали представители ведомства.

В связи с этим антимонопольщики усмотрели в действиях АО «Челябинское авиапредприятие» признаки установления монопольно высокой стоимости услуги по предоставлению телескопического трапа.

Дело возбуждено по обращению Челябинской транспортной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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