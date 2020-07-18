Жара отступает: на Южном Урале начинается грозовой период.

На Южном Урале начинается грозовой период.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области, наконец, начинает ослабевать жара и ожидаются дожди – местами даже сильные.

Первыми перемену погоды отметили в Нязепетровске: сегодня днем на город обрушился ливень вместе с градом. Стихия бушевала недолго, но затопила половину города.

На остальную часть области сил у непогоды нехватило: в Верхнем Уфалее прошел небольшой и очень короткий дождь, а в Челябинске только покапало.

Однако, согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье, 19 июля, в разных районах области ожидаются кратковременные дожди и грозы с градом. Температура воздуха начнет постепенно снижаться. Ветер при порывах будет достигать скорости 27 метров в секунду.

В понедельник осадки усилятся: местами ожидаются сильные ливни. Во вторник может похолодать до +21, дожди не прекратятся.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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