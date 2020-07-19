В Челябинской области за сутки скончались еще 5 человек, зараженные коронавирусом

В Челябинской области за сутки скончались еще 5 человек, зараженные COVID-19 .

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, все пятеро умерли от хронических заболеваний, коронавирус стал сопутствующей инфекцией.

Так, женщина 64 лет и 92-летний мужчина умерли от атеросклеротической болезни сердца и гипертонии; причиной смерти 81-летнего южноуральца стали последствия острого нарушения мозгового кровообращения и хроническая сердечная недостаточность, 73-летней женщины – сахарный диабет с множественными осложнениями, 71-летнего мужчины – злокачественное новообразование.

За сутки в Челябинской области выявлены 146 инфицированных. Всего с начала пандемии в регионе подтверждены 10 тысяч 225 случаев COVID-19.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.07.20

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