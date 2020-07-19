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Воскресенье, 19 июля 2020, 13:01 мск

Новости Челябинск

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В Миассе введен режим ЧС

В Миассе введен режим чрезвычайной ситуации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городские власти объяснили объявление ЧС большим число природных возгораний: только за минувшие сутки на территории округа зафиксированы 12 пожаров на общей площади 80 гектаров, 3 из них до сих пор не локализованы.

В эпицентре оказалось озеро Тургояк, поэтому сейчас с берегов эвакуируют стихийные палаточные лагеря, а также закрывают въезд на городской пляж и на Пугачевскую поляну.

Миасс, Ольга Арсентьева

Миасс. Другие новости 19.07.20

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