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Воскресенье, 19 июля 2020, 17:44 мск

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В Челябинске от COVID-19 скончалась 42-летняя врач-хирург

В Челябинске от COVID-19 скончалась 42-летняя заведующая отделением детской хирургии ГКБ № 1, врач высшей категории Анна Белякова.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, в системе здравоохранения она проработала свыше 25 лет и успешно занималась лечением детей с острой хирургической патологией органов брюшной полости.

«Была ответственным и внимательным руководителем, имела безусловный авторитет среди коллег, добросовестно выполняла свою работу, стала наставником для многих молодых детских хирургов», – подчеркнули в минздраве.

Отделение детской хирургии ГКБ №1 сейчас закрыто на карантин.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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