Южному Уралу предстоит грозовая неделя

Наступившая неделя на Южном Урале обещает быть грозовой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 20 июля, синоптики на всей территории Челябинской области обещают дожди – местами очень сильные, грозы и град – местами крупный. На юге еще сохранится сильная жара – до +36, но в остальных частях региона зной начнет ослабевать.

Грозы прогнозируются на всю рабочую неделю. А дождливая погода может продержаться до конца июля. При этом будет жарко: на юге и востоке – до +30, на западе – до+28, на севере – до +26. В Челябинске и центральных районах области – до +29.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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