Самолет «Челябинск – Санкт-Петербург» задерживают более чем на 7 часов

Вылет самолета «Челябинск – Санкт-Петербург», который должен был состояться сегодня в 8 утра, отложен на неопределенный срок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», совместный рейс авиакомпаний Red Wings и Smartavia задержали из-за неприбытия самолета.

Борт должен был вылететь из Петербурга 2 часа 15 минут по московскому времени, однако онлайн-табло аэропрта «Пулково» сообщает ориентировочное время отправления 9:45.

Если борт вылетит точно в этот срок, в Челябинск он прибудет к 14:40 местного времени. Таким образом, опоздание составит 7,5 часов. О причинах такой задержки пока не сообщается. Обратно самолет сможет вылететь не раньше 15:20.

Отметим, что из Челябинска в Санкт-Петербург в день вылетают 2 самолета: один в 6:15 утра, второй – в 8:00.

Челябинск, Павел Зварзин

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