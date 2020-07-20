Фирма экс-губернатора Челябинской области судится с церковью

Сын бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского судится с церковью и первый раунд проиграл.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Александр Дубровский руководит ООО «ЧелябСтройКомплект», которое должно было построить здание для АНО «Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра митрополита Крутицкого» в Магнитогорске. Но вовремя не построило, и теперь религиозная организация требует взыскать с компании Дубровского 6 млн рублей. Деньги, кстати, выделило Федеральное агентство по делам национальностей. Арбитражный суд встал на сторону истца.

Дубровский пытался выдвинуть АНО встречный иск, но суд в этом отказал. Вердикт сын экс-губернатора намерен оспорить.

Отметим, что стройка началась в 2017 году, когда учредителем ООО «ЧелябСтройКомплект» был еще губернатор Дубровский, но летом 2018 года он переписал компанию на сына. К ЧСК регулярно выдвигают иски за не соблюдение сроков строительства (например, школу в поселке Есаульский так и не завершили) или неудовлетворительного качества работ (подобную претензию выдвинула мэрия Челябинска по домам для расселения ветхо-аварийного жилья в Ленинском районе).

Магнитогорск, Павел Зварзин

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