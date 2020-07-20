Заведения общепита в Челябинске массово игнорируют требования Роспотребнадзора по работе в условиях пандемии

Челябинские предприниматели, работающие в системе общепита, массово нарушают требования Роспотребнадзора, вызванные пандемией коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошлой неделе губернатор Алексей Текслер подписал постановление об очередном этапе смягчения ограничений: было разрешено возобновить работу всем предприятиям общепита. Но в качестве обязательного условия выдвинуты требования обеспечить посетителям социальную дистанцию и постоянная дезинфекция.

Кафе и рестораны «развернулись» за считанные часы – на следующий день после распоряжения губернатора открылись все, кто выжил. Но выдвинутые требования безопасности, походе мало кто соблюдает: во многих заведениях столиков стало даже больше, чем было, – клиентам предлагают сидеть буквально плечом к плечу, а столы протираю обычной мокрой тряпкой и не всегда после каждого клиента.

Сотрудники мэрии Челябинска на минувшей неделе проверили 11 заведений общепита, открывшихся на Кировке. И во всех 11 были обнаружены нарушения.

Чиновники заявили, что в течение 2 недель проверят все столовые, кафе и рестораны, работающие в Челябинске, и грозят нерадивым предпринимателям жесткими мерами.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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