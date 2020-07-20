Новое «плато»: южноуральский минздрав третий день сообщает о 5 смертях зараженных COVID-19

В Челябинской области показатель смертности среди зараженных коронавирусом вышел на новое «плато»: региональный минздрав третий день сообщает о пяти погибших.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, непосредственно от коронавируса умерла 57-летняя женщина.

Причиной смерти 60-летнего мужчины стала полиорганная недостаточность и хроническая обструктивная болезнь легких; 65-летнего южноуральца – гипертоническая болезнь и хроническая сердечная недостаточность; 84-летнего – атеросклеротический кардиосклероз и гипертония. Еще один мужчина – 57 лет – умер от алкогольного гепатита.

За сутки в области выявлены 132 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксированы 10 тысяч 357 инфицированных.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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