Масштабное отключение: в Челябинске начинается 4 этап гидравлических испытаний

В Челябинске начинается 4 этап гидравлических испытаний в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, с 21 июля по 4 августа горячая вода будет отключена в 1 тысяче 393 жилых домах, 86 детских садах, 68 учебных и 30 лечебных учреждениях во всех районах города, кроме Металлургического. Наиболее масштабным отключение будет в Калининском районе – 318 многоквартирных домов и 31 учреждение.

Гидравлические испытания в домах, обслуживаемых локальными котельными, проходят по отдельному графику.

В администрации города напоминают, что максимальный срок отключения – две недели. Если опрессовка пойдет без сбоев, к кому-то горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Со списком адресов жилых домов и учреждений, отключаемых на 4 этапе, можно ознакомиться на странице «ЖКХ» официального сайта администрации Челябинска в разделе «Графики проведения опрессовок».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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