В Миассе не могут справиться с лесными пожарами: огонь перекинулся на свалку

В Миассе загорелась Васильевская свалка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полигон закрыт, но в конце минувшей недели рядом с ним загорелся лес. Постепенно огонь перекинулся и на свалку. Дальнейшее распространение огня удалось локализовать с помощью пожарной траншеи, но с возгоранием борются до сих пор.

Напомним, с полудня воскресенья, 19 июля, в Миассе в связи с лесными пожарами введен режим ЧС. Прошедшие вчера дожди облегчили решение проблемы, но не устранили ее. Так, до сих пор не удается потушить пожар в районе Мухоринской курьи рядом с озером Тургояк: по данным местных властей, за сутки там сгорели около 12о гектаров леса.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 20.07.20

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