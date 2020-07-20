Сломали, не успев сделать: на новом путепроводе в Челябинске произошло ЧП

В Челябинске произошло ЧП на только что открытой дорожной развязке: грузовик оборвал провода и повалил столбы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение по мосту на перекрестке улицы Дарвина и Троицкого тракта открыли 15 июля – пока в тестовом режиме. Власти решили перепроектировать развязку. Но работы в районе путепровода не остановлены.

И сегодня самосвал дорожников, проехав с поднятым кузовом, зацепил провода, по традиции натянутые над землей, повалив несколько еще неподключенных светофоров и опор освещения.

Челябинск, Павел Зварзин

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