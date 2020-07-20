К южноуральским депутатам пришла белочка

К депутатам Законодательного собрания Челябинской области пришла белочка. Настоящая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рыжего зверька заметили на красной дорожке на одном из этажей здания регионального парламента.

«Похоже, пришла пожаловаться, что уничтожают ее среду обитания – челябинский городской бор», – предположила депутат Ольга Мухометьярова, запечатлевшая происходящее на видео. Но слушать белку не стали – выгнали на улицу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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