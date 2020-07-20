Ждите смога: в Челябинске отменен режим НМУ

Неблагоприятные метеоусловия в Челябинске в июле в текущего года длились без перерыва 2 недели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы, наблюдались в областном центре, согласно данным Челябинского ЦГМС, с 19:00 07 июля до 14:00 сегодняшнего дня.

Поскольку режим НМУ сегодня не продлен, предприятия, находящиеся на территории города, могут вернуться к обычному объему выбросов в атмосферу. Однако в ближайшие сутки в городе ожидается северо-восточный ветер, сдувающий на жилую застройку выбросы «Мечела» и ЧЭМК.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 20.07.20

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