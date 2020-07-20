На Урале юная дама обворовала секс-шоп

Жительница Златоуста обворовала секс-шоп.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», воришку запечатлели камеры наблюдения, а видео выложил в соцсети telegram-канал «Пресс-Хата».

Девушка зашла в магазин (ее лицо, кстати, хорошо различимо на видео), останавливается у одной из витрин, а когда продавец отходит, направляется к манекену, снимает с него черную кепку с розовым козырьком, надевает и спокойно выходит из магазина.

«Счастливые дамы из Челябинской области не знают проблем в личной жизни», – комментирует канал.

Задержали девушку или нет и вернули ли манекену кепку, не сообщается.

Златоуст, Павел Зварзин

Златоуст. Другие новости 20.07.20

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