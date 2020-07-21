Молодого уральца убила молния

На Южном Урале молния убила 26-летнего мужчину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла накануне около 22 часов в Златоусте. Во время грозы парень находился в поле на окраине северо-западной части города. От места обнаружения тела до ближайшей застройки довольно далеко. По всей видимости, мужчина просто не успел добраться до укрытия.

Напомним, 5 июля около одного из населенных пунктов Уйского района молния убила 31-летнего местного жителя, который пас в поле скот.

Златоуст, Павел Зварзин

Златоуст. Другие новости 20.07.20

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