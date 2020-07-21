Опять пять: южноуральский минздрав опубликовал свежую статистику по COVID-19

В Челябинской области в течение суток вновь зарегистрированы пятеро умерших, зараженных COVID-19.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, причиной смерти всех умерших стали хронические заболевания, коронавирус был сопутствующей инфекцией.
Так, 44-летняя женщина умерла от дилатационной кардиомиопатии и хронической сердечной недостаточности, 57-летняя пациентка – от сахарного диабета и атеросклероза коронарных артерий. Атеросклеротическая болезнь сердца стала причиной смерти и 81-летней женщины, еще одна в возрасте 91 года умерла от постинфарктного кардиосклероза.
58-летний южноуралец скончался от синовиальной саркомы.
За сутки в регионе подтверждены 138 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрированы 10 тысяч 495 инфицированных.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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