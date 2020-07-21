В челябинском аэропорту вновь выявлено нарушение сроков реконструкции

Счетная палата России вновь выявила нарушение сроков реконструкции челябинского аэропорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект реализуется в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Реконструкцию ведет единственный исполнитель – общество «Центродорстрой», с которым Администрация гражданских аэропортов заключила 6 контрактов на сумму 4,8 млрд рублей. Общий объем бюджетного финансирования проекта составил 5,4 млрд рублей. На 1 апреля 2020 года было освоено 3,2 млрд рублей, фактически выполнены и приняты работы на 2,7 млрд рублей.

«Объем выполненных работ вырос с 1% в апреле 2019-ГО года до 57% – к апрелю 2020-го. Однако наверстать отставание от графиков все равно не удалось, – отмечают в счетной палате. – На момент проверки не были завершены работы по расширению взлетно-посадочной полосы, реконструкции патрульной дороги и трех рулежных дорожек, строительству второго перрона и других сооружений.

По причине отставания от графика производства работ, установленных соответствующими государственными контрактами, срок реализации мероприятий по реконструкции аэропортового комплекса «Баландино» перенесен с 2019 года на 2021 год».

Проверка показала, что Администрация гражданских аэропортов не проводила своевременный строительный контроль работ по контрактам, заключенным в октябре – декабре 2019 года. Это создает риски несоответствия результатов работ техническим решениям проекта.

Кроме того, проверка выявила нарушение законодательства о контрактной системе (44-ФЗ). Так, из-за несвоевременного выполнения работ один из контрактов пришлось продлить. В качестве обеспечения исполнения своих обязательств Центродорстрой предоставил банковскую гарантию, срок действия которой оказался меньше срока действия самого контракта.

«Согласно положению 44-ФЗ, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц, – пояснил аудитор Валерий Богомолов. – В нарушение этого положения Администрация гражданских аэропортов приняла от Центродорстроя банковскую гарантию сроком действия на три месяца меньше срока выполнения работ по государственному контракту».

Помимо модернизации самого аэропорта «Баландино», проект предусматривает техническое перевооружение воздушного пункта пропуска через государственную границу. Работы должны были завершиться в мае текущего года.

«По итогам предыдущей проверки Счетная палата давала свои предложения по оптимизации этой работы. Минтранс принял меры, и в 2019-2020 годах Росгранстрою на эти цели доведены бюджетные ассигнования в размере 580 миллионов рублей. Однако передача помещений от оператора аэропорта ОАО «Челябинское авиапредприятие» идет с задержкой», – отметил аудитор.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.07.20

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