На Урале во время грозы погиб ребенок

В Миассе во время вчерашней грозы погиб ребенок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера примерно в 19:30 по местному времени, во время грозы, в доме №16 по улице Уральской начался пожар. Местные жители утверждают, что в дом ударила молния, а потом попалил дым.

По официальной версии, возгорание началось на кухне квартиры первого этажа из-за неисправности электропроводки. Поскольку помещение было отделано легко воспламеняющимися материалами, огонь быстро распространился на стены и потолок. Хозяин выбежал на улицу, но не закрыл дверь квартиры. Приток воздуха усилил горение, что привело к сильному задымлению подъезда.

Приехавшие на вызов пожарные обнаружили на лестничной клетки тела женщины и девочки. Их внесли на воздух – обе еще дышали. Им оказали первую помощь и передали медикам. Позже стало известно, что 10-летняя девочка умерла. Предварительная причина смерти – отравление продуктами горения. Ее мать находится в тяжелом состоянии.

Как выяснилось, женщина вместе с дочерью жили на пятом этаже. Скорее всего, почувствовав запах дыма, они решили эвакуироваться самостоятельно. Это стало роковой ошибкой.

По факту смерти девочки началась доследственная проверка.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 21.07.20

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