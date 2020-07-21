Жительница Челябинска обратилась к Путину с требованием компенсации за вредные выбросы

Жительница Челябинска требует, чтобы владельцы металлургических заводов и прочих производств, осуществляющих выбросы в атмосферу на территории города, выплачивали жителям компенсации за нанесенный ущерб здоровью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожанка Алена Уланова написала обращение в адрес президента РФ Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и полпреда президента в УрФО Николая Цуканова с требованием защитить конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду и обязать каждое промышленное предприятие, находящееся в черте города, выплачивать ежемесячную денежную компенсацию за вред, причиняемый здоровью, каждому жителю.

«В последние дни все ощущают жуткие выбросы, и это у нас стало уже закономерным. У нас забирают наше право на здоровье. Мы находимся в неравном положении с бизнесом и фактически не можем никак отстоять наши права на наше собственное здоровье, а бизнес, в свою очередь, не несет никакой ответственности перед нами, поэтому происходит то, что происходит. Мы сами должны понимать, что коммерсанты обязаны компенсировать людям вред, причиняемый их здоровью. Мы – граждане и общественные организации – должны добиться от предприятий компенсаций. Тогда и предприятия станут ставить и пользоваться очистными сооружениями, как положено. Таким образом, они уже не смогут откупиться только копеечными штрафами или взятками. Даже если мы добьемся от хозяев заводов, которые травят нас и наших детей, компенсации в размере 100 рублей в месяц каждому жителю нашего миллионного города, то им это обойдется в сотни раз дороже, чем обходится сейчас, и они будут вынуждены пользоваться фильтрами, потому что это будет менее затратно!» – пояснила свое требование автор обращения, отмечая, что региональное министерство экологии «снимает с себя всяческую ответственность за контроль и проверку данных предприятий, ссылаясь на то, что не имеет полномочий».

Она предлагает и другим горожанам написать аналогичные письма президенту и правительству страны.

Напомним, вчера днем в Челябинске был отменен длившийся в течение 2 недель режим НМУ, предприятие получили возможность выбрасывать в атмосферу отходы производства в обычном объеме. И ночью город накрыл вонючий смог, который не развеялся и к утру.

«На 250 лет воняет так, что болят горло и глаза. Подышала озоном после дождика, ага», – написала в соцсетях горожанка во втором часу ночи. «У нас тоже нереально. Пересечение Чайковского и Кашириных». «Каслинская 38 – невыносимо». «На ЧМЗ вонь ужасная была...Спали с закрытыми окнами, как и почти все лето...» «В Академе на Чичерина тоже чувствовалась вонь», – откликнулись другие челябинцы.

Утром ситуация не изменилась: «Теплотех. Воняло ночью ужасно и сейчас воняет», – написали в 9:48. «В Парковом тоже воняло и всё еще воняет», – сообщили около полудня.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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