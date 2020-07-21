Агитация сгущенкой: один из кандидатов в ЗСЧО обвинил оппонента в подкупе избирателей

В рамках предвыборной кампании в Законодательное собрание Челябинской области разгорается один скандал за другим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», претендент на мандат, выдвинутый партие «Справедливая Россия» Дмитрий Григорчик подал в Челябинский областной суд иск к территориальной избирательной комиссии Металлургического района Челябинска с требованием отменить регистрацию кандидата-единоросса Алексея Денисенко (оба баллотируются по округу №11).

Григорчик заявляет, что жителям округа раздавались продуктовые наборы и детские игры с символикой Денисенко, и расценивает это как подкуп избирателей.

В штабе Денисенко, в свою очередь, говорят о возможности провокации и утверждают, что ничего, кроме агитационных материалов, не раздавали.

Может ли сгущенка считаться агитационным материалом – ее наряду с другими продуктами раздавали в пакетах с именем Денисенко, предстоит решить суду.

Челябинск, Павел Зварзин

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