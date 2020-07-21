В центре Челябинска в реку Миасс слили ГСМ

В Челябинске в реку Миасс слили горюче-смазочные материалы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в районе недостроенного конгресс-холла «Крылья».

«Какие-то мерзавцы слили мазут или отработанное масло в реку Миасс около недостроенного конгресс-холла», – написал в соцсетях руководитель группы «Архистраж» Юрий Латышев.

В минэкологии заявляют, что выслали на место сотрудника, который проверит сообщение.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 21.07.20

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