Большой район Верхнего Уфалея остался без терапевтической помощи

В Верхнем Уфалее большой микрорайон остался без терапевтической помощи: все врачи ушли на больничный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оптимизация системы здравоохранения не только оставила город без узких специалистов, но и существенно сократила число врачей высокой востребованности. В результате, на днях пришлось закрыть терапевтический прием в микрорайне Никельщиков – втором после центра по численности населения.

Как выяснилось, один терапевт находится в отпуске по уходу за ребенком, а второй специалист и фельдшер ушли на больничный. Больше лечить жителей поселка «Никель» некому.

Поэтому им предложено обращаться за помощью в центральную поликлинику. «На доступности терапевтической помощи гражданам это не отразиться», – уверяет руководство городской больницы. Учитывая, что центральная поликлиника расположена в 5 километрах от никельского филиала, а попасть в нее зачастую не могут даже сами жители центра (очередь за талоном приходиться занимать с раннего утра), обитатели микрорайона Никельщиков от такой заботы вострога не испытывают.

Верхний Уфалей, Павел Зварзин

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