Южноуральское ЖКХ оказалось не готово к летним дождям: многоэтажки топит с верху до низу

Прошедшие в Челябинской области в очередной раз обнажили проблемы жилищно-коммунальной сферы и качества ремонтных работ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Чебаркуле во время дождя затопило дом №7 по улице Электростальской: вода полилась с потолка пятого этажа, повредив электропроводку.

Как оказалось, в районе второго этажа забилась ливневка, вода поднялась до пятого и пошла в квартиры.

Дому уже более 40 лет, он достаточно обветшал, но аварийным его не признают. Управляющая компания от него отказалась, поэтому в последнее время здание не обслуживается. Жильцы создавать ТСЖ не хотят, что в таких условиях логично. По закону, в подобной ситуации найти управляющую компания должна администрация города, но чиновники ссылаются на то, что на конкурс никто не заявляется, и других мер не предпринимают.

Затопил вчерашний дождь и пятиэтажку в Верхнем Уфалее. Самое интересное, что в доме №23 по улице Худякова в мае закончился ремонт. А тут с крыши в квартиры хлынул водопад – дом затопило с пятого по первый этаж.

«У некоторых напором воды с потолка выбило люстры, замкнуло проводку, – пишет «Уфалейинформбюро». – Уничтожен косметический ремонт, а сегодня все жалуются на до, что клинит двери и замки в квартирах.

Жильцы вызвали дежурную бригаду управляющей компании, которая хоть и с задержкой, но всё же прибыла на место. В результате нескольких часов поиска причин такой колоссальной протечки крыши выяснилось, что были забиты ливневые стоки с крыши дома, что и привело к накоплению большого объёма воды после ливня.

Эпопея с водопадом в квартирах закончилась лишь к двум часам ночи. Жильцы дома, никак не ожидавшие такого подвоха от недавно отремонтированной крыши, настроены решительно и готовы отстаивать свои права в самых высоких профильных инстанциях.

Сегодня в доме работает комиссия, которой предстоит определить причины потопа, нанесённый квартирам и жителям ущерб, а так же то, кто и за чей счёт займётся восстановительными работами, в том числе и в квартирах переживших ночной водопад уфалейцев».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.07.20

Счетная палата придет с проверкой в Центробанк и УК Фонда консолидации банковского сектора. / Госдума одобрила «гибридную занятость». / Челябинка заявила о насилии на проекте «Дом 2». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»