На ММК внедрена система цифровизации ремонтов энергетического оборудования

В ПАО «ММК» внедрена система цифровизации ремонтов энергетического оборудования.

Как сообщили в пресс-службе ММК, в рамках стратегической инициативы «Индустрия 4.0» в управлении главного энергетика (УГЭ) и на трех входящих в него электростанциях – ЦЭС, ТЭЦ и ПВЭС, введена в опытно-промышленную эксплуатацию система комплексного моделирования и оптимизации программ ремонтов оборудования на основе бизнес-решений IBM.

Данная система позволит просчитывать и выбирать наиболее эффективные мероприятия программы ремонтов оборудования, а также планировать необходимое для их реализации финансирование. Такой подход обеспечивает значительное повышение эффективности станций, а потенциальная экономическая выгода от внедрения системы составит десятки миллионов рублей.

Система разработана с привлечением российской ИТ-компании GMCS, являющейся одним из ведущих бизнес-партнеров IBM в России и СНГ на основе программных продуктов IBM Planning Analytics и IBM ILOG. В рамках работ по созданию и внедрению системы силами совместной проектной команды был проведен аудит бизнес-процессов управления техническим обслуживанием и ремонтов в УГЭ и на электростанциях, по итогам которого разработана гибкая платформа для ввода и хранения данных, формирования и оптимизации ремонтных программ электростанций.

В основе системы цифровизации ремонтов лежит принцип максимизации прибыли подразделений. Проведение ремонтов может влиять на эффективность работы и ресурс оборудования, но приводит к простоям и снижению выручки от производства продукции электростанции. Система путем решения сложной оптимизационной задачи находит оптимальную комбинацию работ из огромного количества возможных вариантов.

В ходе проекта путем сбора и анализа больших данных по истории эксплуатации и ремонтов оборудования электростанций УГЭ, была подготовлена база нормативно-справочной информации, используемой в оптимизационных расчетах. Выведенные зависимости эффективности работы оборудования используются системой в качестве базы для формирования ремонтных программ.

Для всех основных участников бизнес-процессов ТОиР внедренная система является незаменимым инструментом автоматизированного планирования и оптимизации ремонтных программ. Результаты расчетов визуализированы в виде отчетов для пользователей различных уровней – в них представлены финансовые показатели программ ремонтов, план-графики и перечни работ, затрачиваемые на них трудовые ресурсы и соответствующие программам натуральные показатели производства.

Помимо значительного упрощения процедуры планирования ремонтных работ на электростанциях, использование системы позволит ПАО «ММК» цифровизировать анализ финансирования и потенциальной эффективности ремонтных работ в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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