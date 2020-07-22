Коронавирус довел каждого 10-го южноуральца до катастрофы

Благосостояние половины южноуральцев ухудшилось из-за пандемии коронавируса: таковы результаты опроса населения, проведенного сайтом Дром.ru.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на вопрос, как за последние месяцы изменилось их материальное положение, 10% жителей Челябинской области выбрали вариант ответа «Катастрофа!», 43% – «Стало хуже». 39% респондентов заявили, что их благосостояние не изменилось. А 8% сообщили, что живут теперь лучше, чем раньше.

В целом по стране отмечается аналогичная ситуация: катастрофой пандемия обернулась для 12%, еще 40% россиян стали жить хуже, у 41% финансовое положение не изменилось, а для 7% и вовсе улучшилось.

В Тюменской области и Ростове-на-Дону 16% опрошенных оценивают свое благосостояние как «катастрофическое». Это самый большой показатель по стране. При этом вариант ответа «Стало хуже» в Ленинградской области и Краснодарском крае оказался популярнее, чем в среднем по стране. Его выбрало 50% респондентов.

В республике Татарстан 11% опрошенных стали жить лучше. На Сахалине ситуация наиболее стабильная. Для 58% жителей этого региона ничего не изменилось из-за пандемии.

Всероссийский опрос проводился с 8 по 13 июля 2020 года, в нем приняли участие более 15 тысяч человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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