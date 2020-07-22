В гробу видели: из Челябинской области пытались вывезти продуктовую контрабанду

Из Челябинской области пытались вывезти контрабандный сыр в гробах.

Как сообщили РИА «Новый День» в управления Россельхознадзора по Челябинской области, при досмотре грузов в пункте пропуска «Бугристое» совместно с пограничниками должностные лица управления в машине, следовавшей из Челябинска в поселок Федоровка Костанайской области и перевозившей гробы, обнаружили тайник, в котором житель Казахстана спрятал 550 кг сыра «Косичка». Ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата Таможенного Союза у перевозчика, разумеется, не было.

На следующий день была остановлена еще одна машина, тоже следовавшая в Казахстан и перевозившая бытовую химию. За ящиками со средством для мытья посуды были найдены коробки с 2300 кг колбасных изделий. Перевозчик, житель Казахстана, также не смог предъявить на животноводческую скоропортящуюся продукцию ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата Таможенного Союза.

Машины с контрабандным грузом отправили обратно.

Челябинск, Павел Зварзин

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