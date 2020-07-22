В Челябинской области скончались еще 4 человека, зараженные коронавирусом

В Челябинской области за сутки скончались еще 4 человека, зараженные коронавирусом.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, непосредственно от COVID-19 умерла 74-летняя женщина. Причиной смерти двух 57-летних женщин стали сахарный диабет и атеросклеротическая болезнь. Атеросклероз убил и 73-летнюю пациентку.
За сутки в Челябинской области подтверждены 133 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в регионе выявлены 10 тысяч 628 инфицированных.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 22.07.20
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