На ЧМК при странных обстоятельствах погиб рабочий

На Челябинском металлургическом комбинате погиб рабочий.

Как передает корреспондент РИА « Новый День», тело со следами ожогов обнаружили в газовом цехе накануне вечером. Известно, что смена погибшего закончилась в 8 часов утра 21 июня.

Почему мужчина не покинул завод и что произошло дальше, сейчас выясняют следователи.

Комиссия по расследованию происшествия создана и на предприятии.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 22.07.20

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