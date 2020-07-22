В Челябинске затопило ковидный госпиталь: новое здание не выдержало испытания июльскими ливнями.

Как уже сообщал «Новый День», одним из первых под лечение зараженных коронавирусом был переоборудован новый корпус областного противотуберкулезного диспансера в Металлургическом районе. Там развернули 120 ковидных коек.

Во время недавнего ливня в корпусе протекла кровля, и вода хлынула с потолка в палаты 4 этажа. Больных в срочном порядке пришлось переводить на нижние этажи. Подрядчик в рамках гарантийных обязательств пытается устранить нарушения, приведшие к таким последствиям.

Отметим, что реконструкцией медучреждения занималось ООО «Стройтранссоюз», соучредителем которого является Михаил Азаматов – в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму не менее 4 миллионов рублей при выполнении контракта на строительство биатлонного центра Ишмуратовой.

А в истории с потопом в ковидном госпитале сейчас разбирается прокуратура: региональный минстрой заплатил за реконструкцию объекта 161 млн рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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