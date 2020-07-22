В ночь на 23 июля на трассе М5 «Урал» остановят движение

Сегодня ночью в Челябинской области перероют трассу М5 «Урал».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления федеральных автодорог «Южный Урал», с 2 до 5 часов ночи 23 июля в связи с проведением работ по капитальному ремонту газопровода на переходе через автомобильную дорогу М-5 «Урал» на участке трассы км 1772+286 в районе Миасса будет полностью остановлено движение транспорта.
Легковые автомобили будут направлены через Миасс, а тяжеловесному транспорту следует дождаться окончания работ и открытия движения.
Челябинск, Павел Зварзин
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