Челябинская область значительно отстает от соседей по условиям для жизни

Челябинская область не может похвастаться хорошими условиями обитания. В рейтинге лучших для жизни регионов России Южный Урал занимает место ближе к концу. В УрФО хуже обстоят дела только в ЯНАО и Курганской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг «Лучшие регионы для жизни» составили аналитики рейтингового агентства НКР (входит в группу компаний РБК) на основе данных Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России. Учитывались 10 показателей, характеризующих материальную и социальную обеспеченность населения, а также климат.

Лидерами стали Санкт-Петербург, Москва и Белгородская область. Тюмень оказалась на 8 месте, ХМАО – на 8, Свердловская область – на 10. Челябинская – на 47.

Хуже всего в регионе обстоят дела с основными фондами соцсферы и покупательской способностью населения, характеризующейся оборотом розничной торговли. Неблагополучная ситуация складывается и с обеспеченностью медиками.

Выше среднего оценены обеспеченность педагогами, жильем и кредитная дисциплина населения. Единственный критерий, по которому область получила высший балл, – доступность жилья.

Челябинск, Павел Зварзин

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