Смертность среди зараженных COVID-19 на Южном Урале сохраняется на уровне 2 процентов

В Челябинской области скончались еще 3 человека, зараженные коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, все трое умерли от хронических заболеваний, ковид был сопутствующим.

Так, причиной смерти 63-летней и 72-летней женщин стал сахарный диабет с осложнениями, еще одна 72-летняя пациентка скончалась от острого нарушения мозгового кровообращения.

За сутки в области подтверждены 129 новых случаев заболевания. Выписаны 253 человека – это самый большой показатель за весь период эпидемии.

Всего с начала пандемии на Южном Урале выявлены 10 тысяч 757 инфицированных COVID-19, 230 из них умерли. Таким образом, смертность среди зараженных составляет 2,1%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 23.07.20

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