Смертность среди зараженных COVID-19 на Южном Урале сохраняется на уровне 2 процентов

В Челябинской области скончались еще 3 человека, зараженные коронавирусом.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, все трое умерли от хронических заболеваний, ковид был сопутствующим.
Так, причиной смерти 63-летней и 72-летней женщин стал сахарный диабет с осложнениями, еще одна 72-летняя пациентка скончалась от острого нарушения мозгового кровообращения.
За сутки в области подтверждены 129 новых случаев заболевания. Выписаны 253 человека – это самый большой показатель за весь период эпидемии.
Всего с начала пандемии на Южном Урале выявлены 10 тысяч 757 инфицированных COVID-19, 230 из них умерли. Таким образом, смертность среди зараженных составляет 2,1%.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 23.07.20
Засуха грозит погубить урожай в пяти регионах России. / «Вот тогда душу отведем!» Госдума отправилась в отпуск до сентября. / «Никотиновое лобби нас победило»: Госдума приняла новый антитабачный закон. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube