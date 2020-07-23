Пиар или душевный порыв: челябинские чиновники пошли в народ (ВИДЕО)

Челябинские чиновники пошли в народ – в буквальном смысле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вице-мэр по городской среде Александр Егоров разъезжает по улицам на самокате, а главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов накануне был замечен в одном из подземных переходов на площади Революции (уже освобожденном от ларьков) подыгрывающим уличным музыкантам:.

Ребята «лабали» известную и некогда запрещенную на советских дискотеках композицию немецкой группы «Чингисхан», а Крутолапов отбивал ритм на импровизированной перкуссии.

До сих пор никто из челябинских чиновников так близко к общественности не приближался, а предыдущий мэр Челябинска Владимир Елистратов и вовсе шарахался от нее (общественности), как от огня.

Но в этой бочке меда есть и ложка дегтя: видео со стучащим по ящику Крутолаповым оперативно распространил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

В то, что сам Сафонов оказался на месте или эта запись попала к нему случайно, верится с трудом, а это наводит на мысль, что видео сделано специально для пиара, а это ставит под сомнение искренность порывов самого главного архитектора.

Впечатление усиливается комментарием «Павел Дмитриевич, как нам тебя не хватало».

Что конкретно имел в виду Сафонов, не совсем понятно: то ли, что в мэрии больше нет ни одного чиновника с музыкальным слухом и чувством ритма, или «с человеческим лицом», или способного снести незаконные ларьки, или он таким образом критикует кадровую политику своего непосредственного начальства.

Но сам Сафонов в столь близком контакте с общественностью замечен не был.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 23.07.20

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