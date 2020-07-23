На Южном Урале молния спалила жилое подворье и скот

На Южном Урале молния спалила жилой дом: ЧП произошло в поселке Аргаяш.

Как сообщили РИА «Новый День» в пожарной части № 16, во время ночной грозы молния ударила в одну из хозяйственных построек на частном подворье, расположенном на улице Челябинской.

Огонь быстро перекинулся на соседние строения. В результате пожара уничтожены сараи, гараж, баня, жилой дом и домашнее имущество. В огне погиб и домашний скот.

Напомним, в начале недели в Златоусте молния убила 26-летнего мужчину.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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