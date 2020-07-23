В ЯНАО вынесен приговор южноуральской ведьме

В ЯНАО вынесен приговор жительнице Челябинской области, объявившей себя ведьмой.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре ЯНАО, дама зарегистрировалась в интренет-приложении «Друг вокруг» под псевдонимом «Ведьма 48» и разместила объявление о предоставлении услуг по гаданию.

К ней обратилась жительница Ноябрьска, у которой новоявленная ведбма тут же обнаружила сложную порчу. И предложила помощь в избавлении от напасти. «Ведьма 48» убедила клиентку в том, что обладает достаточными способностями для снятия порчи, тем самым ввела потерпевшую в заблуждение», – заявили в ведомстве.

Процесс очищения затянулся на полгода, жительница Ноябрьска заплатила «целительнице» около 300 тысяч рублей.

Ноябрьский городской суд признал 56-летнюю жительницу Южного Урала виновной в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ) и приговорили к полутора годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ноябрьск, Павел Зварзин

Ноябрьск. Другие новости 23.07.20

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