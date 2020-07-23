Не понравилась: в Копейске разнесли только что сданную спортивную площадку

В Копейске разнесли только что сданную спортивную площадку.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке Бажово: в рамках проекта «Городская среда» была сделана новая площадка. Но она не продержалась и несколько дней.
Буквально сразу после сдачи неизвестные сломали ограждение, порвали сетку футбольных ворот и вырвали цветы на клумбе.
Полиция уже ищет вандалов.
Копейск, Павел Зварзин
Копейск. Другие новости 23.07.20
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